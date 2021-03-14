Feghouli ve Oğulcan'dan Şenol Güneş'e Taylan mesajı

Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'dan Taylan Antalyalı'ya A Milli Takım için destek mesajı geldi.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli'den Taylan Antalyalı'ya A Milli Takım için destek geldi.

"TAYLAN MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR"

Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşıma yorumda bulunan Feghouli, Şenol Güneş'e mesaj yollayarak "Milli Takım için Taylan hazır" yazdı.





"SOSO SENCE HANGİ NUMARAYI SEÇMELİ?"

Öte yandan takımın bir diğer isimlerinden Oğulcan Çağlayan da Feghouli'ye yanıt vererek "Soso sence hangi numarayı seçmeli?" diyerek Cezayirli futbolcuya destek verdi.

TAYLAN TEŞEKKÜR ETTİ

Feghouli ve Oğulcan'ın bu yorumları kısa sürede büyük beğeni topladı. Taylan da mesajından dolayı iki futbolcuya da teşekkür etti.