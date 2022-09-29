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Feghouli'den Galatasaray açıklaması

Feghouli'den Galatasaray açıklaması

Sofian Feghouli'den son dakika Galatasaray ve FIFA açıklaması geldi. 32 yaşındaki futbolcu, FIFA şikayetiyle alakalı yaptığı paylaşımda "Hakkım için talepte bulundum ancak faiz talep etmedim" dedi.