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    Feghouli'den Galatasaray açıklaması

    Feghouli'den Galatasaray açıklaması

    Sofian Feghouli'den son dakika Galatasaray ve FIFA açıklaması geldi. 32 yaşındaki futbolcu, FIFA şikayetiyle alakalı yaptığı paylaşımda "Hakkım için talepte bulundum ancak faiz talep etmedim" dedi.
    • 29.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:11
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    Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Sofianne Feghouli, yakın zamanda alacaklarını almak için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti.

    32 yaşındaki futbolcu, FIFA şikayetiyle alakalı yaptığı paylaşımda "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim.

    "Hakkım olanı talep ettim faiz değil"

    Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte kazandık, saygı devam etmeli..."

    Feghouli den Galatasaray açıklaması #1

    2 şampiyonluk yaşadı

    5 sezon boyunca Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Feghouli son sezonunda 30 maçta 5 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

    Feghouli den Galatasaray açıklaması #2


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