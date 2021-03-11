Feghouli'nin Belhanda üzüntüsü

Feghouli'nin, yakın arkadaşı Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer edilen Younes Belhanda, yönetim aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüpten kovuldu.

EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Faslı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi, takım arkadaşlarını derinden üzerken, olaydan en çok etkilenen isim ise alan Belhanda'nın yakın arkadaşı Sofiane Feghouli oldu.

Cezayirli oyuncunun, yaklaşık 4 yıldır birlikte oynadığı 31 yaşındaki futbolcunun yollanmasına çok üzüldüğü ve moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.