Euro
8.9324
-0.26%
Dolar
7.4559
-0.65%
Altın
415.94
0.04%
Borsa
1.576
0.69%
Bitcoin
412.292
-1.13%
EXEN Coin
15.28
-3.10%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Feghouli'nin Belhanda üzüntüsü

    Feghouli'nin, yakın arkadaşı Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Feghouli'nin Belhanda üzüntüsü

    2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer edilen Younes Belhanda, yönetim aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüpten kovuldu.

    EN YAKIN ARKADAŞIYDI

    Faslı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi, takım arkadaşlarını derinden üzerken, olaydan en çok etkilenen isim ise alan Belhanda'nın yakın arkadaşı Sofiane Feghouli oldu.

    Cezayirli oyuncunun, yaklaşık 4 yıldır birlikte oynadığı 31 yaşındaki futbolcunun yollanmasına çok üzüldüğü ve moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

    Feghouli nin Belhanda üzüntüsü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir