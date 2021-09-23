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    Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar

    Galatasaray'ın efsane oyuncularından Felipe Melo, alınan kötü sonuçların ardından futbolculara destek oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:30
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    Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan kaydetti.

    Maç sonrası Sarı-kırmızılıların Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, bir paylaşımda bulundu.

    Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar #1

    "EN KISA ZAMANDA TOPARLAYACAKLAR"

    Melo, Galatasaray'ın bir paylaşımının altına, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim." yorumunda bulundu.

    4 haftadır kazanamayan Galatasaray, 8 puanla 11. basamakta yer alıyor.

    Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar #2

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