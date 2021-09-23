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- Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar
Felipe Melo: Aslanlara güvenin, toparlayacaklar
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Felipe Melo, alınan kötü sonuçların ardından futbolculara destek oldu.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 10:28
- Güncelleme : 23.09.2021 - 10:30
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan kaydetti.
Maç sonrası Sarı-kırmızılıların Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, bir paylaşımda bulundu.
"EN KISA ZAMANDA TOPARLAYACAKLAR"
Melo, Galatasaray'ın bir paylaşımının altına, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim." yorumunda bulundu.
4 haftadır kazanamayan Galatasaray, 8 puanla 11. basamakta yer alıyor.