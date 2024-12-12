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Kariyerini Brezilya ekibi Fluminense'de sürdüren Felipe Melo, eski takımı Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacağı maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde izlemek için Türkiye'ye geldi.

16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de oynanacak maç öncesinde ise İstanbul'u gezen Melo, Beşiktaş Stadyumu'nun önünden paylaşım yaptı.

"BURADA HEP KAZANDIK"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ı deplasmanda sürekli yendiklerini belirterek "Burada hep kazandık" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun bu sözleri ise kısa süre içerisinde gündem yarattı.

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Öte yandan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, GS TV'ye açıklama yaptı.

Felipe Melo yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Galatasaray formasının ağırlığını hissettiğiniz zaman onun için mücadele ettiğiniz zaman başarıların gelmemesi söz konusu bile değil. Son yıllarda bunu iyi yapan bir Galatasaray var, kaliteli bir takımız. Az önce de söylediğim gibi rakibimize saygı duyarak, ayaklarımızı yere basarak, Galatasaray formasının kıymetini bilerek oynayacak bir takım seyredeceğimizi ümit ediyorum. Zaten öyle yaptığımız zaman son yıllarda yaptığımız gibi bugün de çok güzel bir başarı ortaya çıkacaktır.

"RUHUMLA TANINAN BİR OYUNCUYUM"

Her oyuncunun ruhuyla oynaması gerektiğini söyleyen Melo, şu şekilde konuştu:

Ben 41 yaşındayım ve oynadığım bütün kulüplerde giydiğim formayı hissederek, o mücadeleyi vererek, o formayı son saniyeye kadar terletmek için elimden geleni yaptım. Futbolcu yanımdan ziyade en fazla ruhumla tanınan bir oyuncuyum. Önemli olan her oyuncunun bu şekilde hissetmesi.

"AVRUPA'DA KUPANIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı: