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Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek düello, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu kritik derbi öncesinde ise geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"BUGÜN SAVAŞ VAR"

Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.