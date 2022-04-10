Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Galatasaraylı oyunculara, "Gözlerinizde kanla oynayın ve zaferi getirin." mesajını yolladı.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak.

20:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı oyunculara derbi mesajı gönderdi.

Felipe Melo: Gözlerinizde kanla oynayın ve zaferi getirin İZLE

"Fenerbahçe ve Galatasaray maçı her zaman bir savaştır"

Melo mesajında, "Merhaba Galatasaraylı kardeşlerim. Önemli bir maçınız var. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı her zaman bir savaştır. Tanrıdan her birinizi kutsamasını diliyorum. Bu maçta gözlerinizde kanla oynayın ve zaferi Florya'ya getirin. Hepinizi kalpten öpüyorum. En büyük Cimbom. " ifadelerini kullandı.