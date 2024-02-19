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Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Başkent ekibinin teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.