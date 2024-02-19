Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı, sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Melo'dan paylaşım geldi
Öte yandan sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.
İşte o paylaşım:
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