Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na yanıt

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Uzun bir dönem Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde karşılıklı olarak oynayan Emre Belözoğlu ve Felipe Melo, yıllar sonra birbirini övdü.

Futbol oynadıkları dönem sık sık tartışma yaşayan ikili yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti.

"ÇOK İYİ OYUNCU"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Melo için gelen sorunun ardından, şu ifadeleri kullanmıştı:

Felipe Melo çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK İSİMLERİNDEN BİR TANESİ"

Emre Belözoğlu'nun kendisi hakkındaki bu sözleriyle ilgili videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Melo, şunları dedi:

Kaptanın dediği gibi, sahada olan sahada kalır. Benim de kendisine saygım çok büyük, Türk futbol tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi.

Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.