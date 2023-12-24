Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarına yanıt! Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, köpekle tezahürat yapan fenerbahçeli taraftarlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray sezonunun kaderini etkileyecek olan maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig'in 18. hafta karşılaşması öncesinde eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Dev derbiden saatler önce Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftarları bir köpeği omuzlara alarak 'Felipe Melo' tezahüratı yaptı.

Yaşanan bu olay sonrasında ise futbol kariyerine Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de devam eden Melo, sosyal medya hesabından bir hikaye paylaştı.

"Sahasında kupa kaldırdığımın çocukları beni unutmamışlar"

Derbide Galatasaray'a başarılar dileyen 40 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlar hakkında ise şu yazıyı yayınladı: