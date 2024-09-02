Felix Uduokhai: Beşiktaş harika ve büyük bir takım Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ HARİKA VE BÜYÜK BİR TAKIM"

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Böyle harika ve büyük bir takıma geldiğim için sağlayanlara teşekkür ediyorum. İlk maçında takım olarak çok iyiydik. Ben de neyim varsa galibiyet için, elimden geleni yaptım." dedi.

Felix ayrıca, "İlk defa burada oynadım. Atmosfer inanılmazdı, mükemmeldi. Çok heyecan vericiydi. Her şey harika gitti. Her şey mutluluk verici." diye konuştu.

"PAULISTA İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Defanstaki partneri Gabriel Paulista hakkında konuşan Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖREVİM EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNMA YAPMAK"

İlk geldiği günden beri teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la konuştuğunu anlatan Uduokhai, "Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak." şeklinde konuştu.