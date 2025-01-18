Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Süper Lig'in 20. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Thomas Reis'in yönetimindeki Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Uduokhai, şunları dedi:

İyi bir takıma karşı oynadık, Samsunspor iyi bir takım. Kırmızı karttan sonra oyun değişti, daha fazla alan bulmaya başladık. Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz.

"RAKİBİMİZ ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI"

Uduokhai, şu sözleri sarf etti:

Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizim zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik. Fırsatlar da bulduk açıkçası, Semih ile gole yaklaştık. Tekrar söylemek lazım, rakibimiz çok iyi savunma yaptı.