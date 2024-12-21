Felix Uduokhai: Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2024 yılını iki puan kaybıyla kapattı.

Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, bu maçın ardından açıklamalar yaptı.

"SORUNLAR VAR"

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız.

"BENİM İÇİN GERİ DÖNMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Alman stoper ayrıca, şu şekilde konuştu:

Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. Benim için geri dönmek çok önemliydi. İkinci yarıda da yüzde yüzümle geri dönmüş olacağım.