Felix Uduokhai: Kabul edilecek bir mağlubiyet değil

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 54. dakikada Claudio Winck Neto, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Ayrıca Nuno da Costa 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Felix Uduokhai, Kasımpaşa yenilgisinin ardından açıklamalar yaptı.

"KASIMPAŞA SABIRLA OYNADI VE MAÇI ÇEVİRDİ"

Felix Uduokhai, şu ifadeleri kullandı:

Birinci yarı iki takımda iyi mücadele etti. Muçi'nin vuruşuyla golü bulduk ama ikinci yarı anlayamadığım bir devre oldu. Çok kötü bir mücadele sergiledik. Kasımpaşa sabırla oynadı ve maçı çevirdi.

"KABUL EDİLECEK BİR MAĞLUBİYET DEĞİL"

Başarılı oyuncu ayrıca, şunları dedi: