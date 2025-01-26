Felix Uduokhai: Önümüze bakacağız

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Felix, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı:

Son anlarda gol yedik, bu çok üzücü. İlk yarının dengeli gittiğini söyleyebilirim ama ikinci yarı daha iyi oynayan taraftık. Son 5 dakika oyunu kontrol edemedik. Şanssız bir gol yedik. Durumu kabul edeceğiz. Bu tarz takımlar, taraftarlarıyla motive şekilde sahaya çıkarlar. Önümüze bakacağız.