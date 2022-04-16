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Fenerbahçe - Göztepe - CANLI SKOR
- 16.04.2022 - 20:27
- Güncelleme : 16.04.2022 - 21:10
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34' Ferdi Kadıoğlu şık hareketlerle ilerlemek istedi. Genç oyuncunun yerde kalması sonrası hakem faul kararı verdi.
30' Dimitrios Pelkas, oyuna devam edemedi. Attila Szalai oyunda.
28' Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle duran oyun yeniden hareketlendi. Göztepe sol kanattan bir korner kazandı.
21' Miha Zajc'ın ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
13' Fenerbahçe, sağ kanattan etkili geldi. Crespo'nun içeri çevirdiği topa Pelkas istediği gibi vuramadı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.
10' Göztepe, baskıdan iyi çıktı. Francois Moubandje'ye atılan uzun top fazla hızlı olunca tecrübeli oyuncu topa yetişemedi.
5' Gol… Fenerbahçe 1-0 Göztepe (Serdar Aziz)
4' Francois Moubandje ile sol kanatta gelen Göztepe, Bright Osayi-Samuel'in araya girmesiyle korner kazandı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe'nin evinde oynanan ve 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun
Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo