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    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli takım hastalığa yakalanan oyuncunun ismini yine gizli tutmayı tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 12:37
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    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

    "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

    Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif #1

    DAHA ÖNCE DE POZİTİF VAKA AÇIKLANMIŞTI

    Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış ancak 1 gün sonra testlerin negatife döndüğü duyurulmuştu.

    GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

    Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif #2

    BEŞİKTAŞ'TAN DA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELDİ

    Beşiktaş da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajında bulundu. Yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif #3

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