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- Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif
Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 12:37
- Güncelleme : 24.08.2020 - 12:37
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
DAHA ÖNCE DE POZİTİF VAKA AÇIKLANMIŞTI
Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış ancak 1 gün sonra testlerin negatife döndüğü duyurulmuştu.
GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN DA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELDİ
Beşiktaş da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajında bulundu. Yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.