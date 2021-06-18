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    Fenerbahçe 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü start verecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 16:43
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    Fenerbahçe 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

    DEREAĞZI'NDA TOPLANILACAK

    Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

    Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.

    Fenerbahçe 1 Temmuz da topbaşı yapacak #1

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