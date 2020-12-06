Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçtan 2 golle galip geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe uzun yıllar unutulmayacak maçta rakibini 2-0 yendi. Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü maçta goller Cisse ve Gökhan'dan geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

CISSE VE GÖKHAN SAHNEDE

Fenerbahçe, 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun asisti ve Papiss Cisse'nin golüyle öne geçti. 40. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 43. dakikada Marcel Tisserand ile bir gol daha buldu ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.





SERDAR AZİZ KIRMIZI GÖRDÜ HAKEM PENALTIYI VERDİ

Fenerbahçe, 53. dakikada 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Arda Kardeşler'den gelen uyarı üzerine Serdar Aziz'in ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti. Serdar Aziz, VAR izlemesi öncesi itirazı nedeniyle, VAR'dan sonra ise elle oynadığı gerekçesiyle 1 dakikada 2 sarı kart birden görerek takımını 10 kişi bıraktı.





ALTAY PENALTIYI KURTARDI

Altay Bayındır, 54. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Bu sezon 6. deplasmanında 5. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray ile puanını eşitledi. Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇ ÖNCESİ ORTAM GERİLMİŞTİ

Horozlar, Twitter hesabından 2005 yılına ait maçın görüntülerini (Maç 1-1 berabere bitmiş ve Fenerbahçe son hafta şampiyonluğu Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'a kaptırmıştı) paylaşarak "hatırla" notunu düşerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı. Gelen tepkiler sonrası paylaşım silinse de Fenerbahçeli kullanıcıların tepkisi geçmedi.



