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    Fenerbahçe: 2 ismin yeniden yapılan testleri negatif

    Fenerbahçe Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 16:32
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    Fenerbahçe: 2 ismin yeniden yapılan testleri negatif

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır.

    Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."

    2 KİŞİDE KORONAVİRÜS SAPTANMIŞTI

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Can Bartu Tesislerinde dün yapılan koronavirüs tanı testinde iki kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.

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