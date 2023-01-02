Fenerbahçe, 2022 yılının en iyi takımı oldu

Fenerbahçe, 2022 yılının en iyi takımı oldu

Süper Lig’de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, attığı gol sayısı ve topladığı puanla 2022 yılına damga vurdu.

Portekizli Jorge Jesus’un göreve gelmesiyle ivme kazanan sarı-lacivertliler, 2022 yılını 32 puanla kapattı.

Yeni yılın ilk maçında yarın Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, önlerindeki maçlardan en az puan kaybı yaşayarak sezonu şampiyon tamamlamanın da hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde ligde 16 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 11’inde galip gelen sarı-lacivertliler, 3 maçta mağlup olurken; 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

En farklı galibiyetler

Teknik direktör Jorge Jesus’un yönetimindeki ilk lig maçında Ümraniyespor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, 2’nci hafta Kasımpaşa maçında sahadan 6-0’lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe, 7’nci haftada ise evinde konuk ettiği Alanyaspor’u 5-0 gibi bir farklı bir skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak Hatayspor’u 4-0 yenme başarısı gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe, en farklı yenilgisini 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor mücadelesinde aldı.

73 puan topladı

Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı unvanını elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte çıktığı 34 lig maçında 73 puan toplayarak, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı.

Öte yandan Fenerbahçe; 2022 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa Ligi, Konferans Ligi olmak üzere toplamda 50 karşılaşma yaptı. 30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü.