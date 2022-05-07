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Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı
- 07.05.2022 - 11:49
- Güncelleme : 07.05.2022 - 11:57
Süper Lig'de Trabzonspor, 35. haftada oynadığı Antalyaspor maçında aldığı beraberlik ile şampiyonluğunu ilan etmişti.
Maç sırasında statta açılan pankart ise maça damgasını vurmuştu.
Ali Koç'a gönderme yapılan pankarta Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminden tepki gecikmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün bir basın toplantısı düzenledi.
"Toplantılara katılmayacağız"
Toplantıda konuşan Koç, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız." dedi.
"Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok." ifadelerini kullanan sarı-lacivertli başkan, "Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz." ifadelerini kullandı.
5 yıldızlı formalar basılıyor
Tepkilerini devam ettiren Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıklamıştı.
28 kupa sıralandı
Fenerbahçe, resmi hesaplarından bugün bir fotoğraf paylaştı.
Paylaşılan gönderide 1959 öncesi şampiyonlukların da yer aldığı 28 kupasınının karesini paylaşan sarı-lacivertliler rakiplerine göndermede bulundu.
Salonda 2010-2011 yılına ait kupa da ayrı olarak sergilendi.
Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı - İZLE