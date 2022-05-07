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    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon itibarıyla armalarında 5 yıldıza yer vereceklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler 28 kupanın yer aldığı kareyi Twitter hesabından paylaştı.
    • 07.05.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 11:57
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    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı

    Süper Lig'de Trabzonspor, 35. haftada oynadığı Antalyaspor maçında aldığı beraberlik ile şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Maç sırasında statta açılan pankart ise maça damgasını vurmuştu.

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı #1

    Ali Koç'a gönderme yapılan pankarta Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminden tepki gecikmedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün bir basın toplantısı düzenledi.

    "Toplantılara katılmayacağız"

    Toplantıda konuşan Koç, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız." dedi.

    "Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok." ifadelerini kullanan sarı-lacivertli başkan, "Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz." ifadelerini kullandı.

    5 yıldızlı formalar basılıyor

    Tepkilerini devam ettiren Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıklamıştı.

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı #2

    28 kupa sıralandı

    Fenerbahçe, resmi hesaplarından bugün bir fotoğraf paylaştı.

    Paylaşılan gönderide 1959 öncesi şampiyonlukların da yer aldığı 28 kupasınının karesini paylaşan sarı-lacivertliler rakiplerine göndermede bulundu.

    Salonda 2010-2011 yılına ait kupa da ayrı olarak sergilendi.

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı - İZLE

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı #3

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı #4


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