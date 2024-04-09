Fenerbahçe, 3 farklı branşta şampiyonluk yarışı veriyor Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hem erkek hem de kadın takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İHA

Fenerbahçe, farklı branşlardaki takım sporlarında Türkiye ligleri ve Avrupa kupalarında şampiyonluk yolunda bu hafta kritik müsabakalar oynayacak.

Sarı-lacivertliler; futbol, basketbol ve voleybolda kadın ve erkek takımlarıyla bu hedefini sürdüren tek kulüp olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, iki kulvarda da şampiyonluk hedefliyor

Süper Lig’de bitime 7 hafta kala 82 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ayrıca 20 maçlık da yenilmezlik serisi bulunuyor.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de çeyrek finale kalan Kanarya, bu turun ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, 3 gün sonra da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalin ikinci ayağı da 18 Nisan’da oynanacak.

Kadın Basketbol Takımı şampiyonluk için gün sayıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 28 galibiyetle namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final ve yarı finalde de rakiplerine şans tanımazken, final serisinde ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşıyor.

Final serisinin ilk 2 maçında galibiyet elde ederek büyük bir avantaj sağlayan sarı-lacivertliler, 34 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı.

Fenerbahçe, 17 Nisan’daki müsabakayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, bu mücadele öncesi 12 Nisan Cuma günü Mersin’in ev sahipliği yapacağı EuroLeague final-four’da karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ocak ayında güney ekibi ile oynadığı Türkiye Kupası finalini kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

EuroLeague’de play-off’lar garantilendi

Erkek basketbolda EuroLeague’de play-off’ları garantileyen Fenerbahçe, son haftalara girilen Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise 46 puanla 2. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa’da normal sezonun son haftasında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Avrupa’da yeniden final-four’a katılmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler, şubat ayında da Anadolu Efes’i yenerek Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, final serisine başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi yarı finalinde THY’i 2-0’lık seriyle geçerek finale yükselen Fenerbahçe, final serisinde Eczacıbaşı ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi şampiyonluk final etabının ilk maçı bugün saat 19.00’da turuncu-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.

Kupa Voley’de şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi’ne ise yarı finalde veda etmişti.

Erkek voleybolda hedef, şampiyonluk hasretini sonlandırmak

Efeler Ligi’nde play-off yarı final serisinde Ziraat Bankası’nı 2-0’lık seriyle eleyerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, finalde Halkbank ile mücadele edecek.

Final serisinde ilk maç 11 Nisan’da Ankara’da oynanacak.

Bu seride 3 galibiyete ulaşan ekip, kupayı müzesine götürecek.

Fenerbahçe, rakibini eleyerek son şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunun ardından bu hasreti sonlandırmak istiyor.

Kadın futbolda son 4 hafta

Kadın Futbol Süper Ligi’nde son haftalarda deplasmanda aldığı sonuçlarla yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü.

57 puanla zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, 27. haftada Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar da 57 puanda bulunan Fomget ile oynayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)