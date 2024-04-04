Fenerbahçe: 4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti?

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Fenerbahçe, otobüsünün kurşunlanma olayına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti? Katliamın talimatını kim/kimler verdi?" ifadeleri yer aldı.

"Unutmuyoruz"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün, 4 Nisan 2015 tarihinde Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığımız, 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanı'na dönmek için yola çıkan takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden tam 9 yıl geçti... Karanlıkta kalması istenen, karartılması uygun görülen, gün yüzüne çıkarılması istenmeyen korkunç saldırının sadece camiamıza değil Türk sporuna, sporcusuna ve bu ülkenin prestijine verdiği zararı bir gün dahi aklından çıkarmayan biz, Fenerbahçeliler: Unutmuyoruz; Planlandığı gibi bitmeyen bu 'katliam' girişiminin ciddiyetle ele alınmamasını, Hak, hukuk, adalet gibi kavramların tamamının yok sayılmasını, Bu katliam girişimini propaganda malzemesi yapmaktan geri durmayanları...

"Sorguluyoruz"

Sorguluyoruz;



3288 gün önce Fenerbahçe'yi yok etmek, ülkemizi yangın yerine çevirmek için tetiği çekenlerin hala yakalanmamasını,



3 Temmuz operasyonunda cemaatin kumpaslarına karşı başkanıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle, taraftarlarıyla, genciyle, yaşlısıyla siper olan Fenerbahçe camiasından öç alınmaya çalışılmasını!



Bugün bir kez daha soruyoruz;



Ve açıklama bekliyoruz.



O tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim/kimler verdi?



Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm resmi kurumlarına suçluların bulunması, adalete teslim edilmesi ve koskoca bir camianın, milyonlarca taraftarın hakkının ödenmesi talebimizi yineliyor;



Davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.