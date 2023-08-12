Fenerbahçe '4 yıldız yükleniyor' paylaşımını sildi

13 Temmuz 2014 tarihinde "4 yıldız yükleniyor" paylaşımından bu yana 9 sene geçti ancak sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşamadı.

9 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Gönderi silindi

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımdaki görseli bugün sildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni politikalarında 5 yıldızı savundukları için böyle bir adımın atıldığı tahmin ediliyor.