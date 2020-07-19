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- Fenerbahçe, 4. yıldızı bu sezon da takamadı
Fenerbahçe, 4. yıldızı bu sezon da takamadı
En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin kupa özlemi 6 yıla çıktı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 21:00
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğu doyasıya kutlarken, sosyal medyada da komik capsler dönmeye başladı.
2014 yılında "4. yıldız yükleniyor" diyerek bir paylaşım yapan sarı-lacivertlilerin bu meşhur tweeti, yine gündeme geldi.
BU SENE DE YÜKLENEMEDİ
Twitter'da yorum yapan futbolseverler, "Bu sene de yüklenemedi" yazarak Fenerbahçeli tarafarlara göndermede bulundu.
Son olarak 2013-2014 sezonunda kupayı müzesine götüren Kanarya, 6 yıldır şampiyon olamıyor.