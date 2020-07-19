Fenerbahçe, 4. yıldızı bu sezon da takamadı

Fenerbahçe, 4. yıldızı bu sezon da takamadı

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En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin kupa özlemi 6 yıla çıktı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğu doyasıya kutlarken, sosyal medyada da komik capsler dönmeye başladı.

2014 yılında "4. yıldız yükleniyor" diyerek bir paylaşım yapan sarı-lacivertlilerin bu meşhur tweeti, yine gündeme geldi.

BU SENE DE YÜKLENEMEDİ

Twitter'da yorum yapan futbolseverler, "Bu sene de yüklenemedi" yazarak Fenerbahçeli tarafarlara göndermede bulundu.

Son olarak 2013-2014 sezonunda kupayı müzesine götüren Kanarya, 6 yıldır şampiyon olamıyor.