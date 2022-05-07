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    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleriyle gündemi etkilemeye devam ediyor. Bugün yapılan toplantıda Koç, yeni 5 yıldızı armaları paylaştı.
    • 07.05.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 15:25
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    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı

    Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe ve bordo-mavili camia arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.

    Dünkü toplantıda Başkan Ali Koç, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıklamıştı.

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı #1

    5 yıldızlı arma tanıtıldı

    Bugün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kürsüye gelen Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada salonda yer alan dev ekrandan Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tanıtıldı.

    Trabzonspor'a bir gönderme daha yapan Koç, "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı #2

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı - HABERİ

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı #3

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor - HABERİ

    Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı #4


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