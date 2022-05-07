Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleriyle gündemi etkilemeye devam ediyor. Bugün yapılan toplantıda Koç, yeni 5 yıldızı armaları paylaştı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe ve bordo-mavili camia arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.

Dünkü toplantıda Başkan Ali Koç, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıklamıştı.

5 yıldızlı arma tanıtıldı

Bugün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kürsüye gelen Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada salonda yer alan dev ekrandan Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tanıtıldı.

Trabzonspor'a bir gönderme daha yapan Koç, "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.