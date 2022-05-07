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Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tanıttı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleriyle gündemi etkilemeye devam ediyor. Bugün yapılan toplantıda Koç, yeni 5 yıldızı armaları paylaştı.
- 07.05.2022 - 15:16
- Güncelleme : 07.05.2022 - 15:25
Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında açılan pankart nedeniyle Fenerbahçe ve bordo-mavili camia arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.
Dünkü toplantıda Başkan Ali Koç, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıklamıştı.
5 yıldızlı arma tanıtıldı
Bugün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kürsüye gelen Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada salonda yer alan dev ekrandan Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tanıtıldı.
Trabzonspor'a bir gönderme daha yapan Koç, "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.