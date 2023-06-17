Fenerbahçe 5 yıldızlı armayı tescilledi Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 5 yıldızlı armasını TFF'yi beklemeden resmen tescillediklerini açıkladı. Bu karara göre Fenerbahçe, gelecek sezon 5 yıldızı her yerde kullanacak.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuşma yaptı.

Sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı arma kullanımını tescillediklerini belirten Burak Kızılhan şöyle konuştu:

Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız.

Nedir bu 5 yıldız meselesi?

Türk futbolunda son dönemlerinde ilginç bir konu tartışılıyor. Şu ana kadar 19 şampiyonluğu bulunan ve dolayısıyla da 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe, bir şampiyonluk daha kazanması halinde 4. yıldızı takacaktı.

Ancak şu anda sarı-lacivertliler 5. yıldızdan bahsediyor. Nedeni ne mi? İşte cevabı...

Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluklarının 1959 yılından sonra değil ondan öncesinden sayılması gerektiğini ileri sürerek söz konusu tarihten önceki 9 şampiyonluğunun da "Ulusal Şampiyonluk" olarak değerlendirilmesini talep ediyor.

Talep kabul edilirse Fenerbahçe kısa yoldan 4. yıldızı ve 5. yıldızı göğsüne takmış olacak.

2 senedir TFF'den talebine yanıt alamayan sarı-lacivertliler sabırlarının tükendiğini belirterek, kendi kendilerine 5. yıldızı kullanacaklarını açıkladı.

"Yardımları TFF'ye yolladılar mı?"

Öte yandan deprem bölgesi için yapılan yardımlardan da bahseden Kızılhan şu ifadeleri kullandı:

Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır.

"Bedelsiz stat verildi"