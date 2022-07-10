Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla saha çıkarsa ne olur

F.Bahçe ile TFF arasındaki 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusu güncelliğini koruyor. Sarı-lacivertliler logolarına 5 yıldızı eklerken, formaya da eklenmesi halinde ne olacağını araştırdık.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala 1959 öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmayacağıyla ilgili karar almaması nedeniyle tartışılan 5 yıldız meselesi büyümeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin logosuna 5. yıldızı eklemesinin ardından Galatasaray ve Trabzonspor'un üst üste tepki göstermesiyle birlikte durum daha da karmaşık bir hale gelirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu şampiyonluklarla alakalı kararın henüz gündemlerinde olmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Büyükekşi son olarak, "Bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01.00’de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız." diyerek üstü kapalı da olsa bu durumun etik olmadığını dile getirdi.

Disiplin talimatları ne diyor?

Biz de Ensonhaber.com olarak TFF talimatlarına kısa bir göz gezdirerek, Fenerbahçe'nin karşı karşıya kalacağı tehlikeye ulaştık.

Yıldız kullanımında TFF'nin talimatına göre her 5 şampiyonlukta 1 yıldız kullanılabiliyor. Yani Federasyon 1959 öncesi şampiyonlukları saymadığı sürece Fenerbahçe'nin logosunda 5 yıldızla maçlara çıkması mümkün değil.

TFF Disiplin yönetmeliği 46. maddesi, TFF talimatlarına aykırı hareketlerin karşılığında disiplin cezalarına hükmedileceğini öngörüyor.

Yani kısaca Fenerbahçe 5 yıldızlı logoyla çıkarsa disiplin talimatlarını hiçe saymış olacak ve bir takım cezalarla karşı karşıya kalacak.

Sık sık para cezası alacak

Bu durumda disiplin talimatının ihlal edilmesi nedeniyle önce ihtar verilir, sonra kınama, sonra tekrar ederse para cezası ve disiplin talimatındaki cezalar sırayla uygulanır. Bu da TFF ile Fenerbahçe'yi sık sık para cezası konusunda karşı karşıya getireceğe benziyor.

Öte yandan yayıncı kuruluş diğer basın yayın organlarının aksine TFF, 1959 öncesi şampiyonlukları kabul edene kadar 5 yıldızlı logoyu kullanamaz. Diğer basın organları (TFF ile bir bağı olmayan) ise Fenerbahçe'nin kendilerine bildirdiği logoyu kullanmakta özgürdür.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Formalar çoktan ısmarlandı. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden başlayacağız. Bir sezon 3 yıldızı çıkarttık size mesaj olsun diye ama anlayamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız. Biz bunu Lefterlere, şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize haklarını helal etmemiş olur sessiz kalırsak. Medeni şekilde her şeyi yaptık, tahammül ettik siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız, yazıklar olsun size." diyerek bu tartışmaların fitilini ateşlemişti.