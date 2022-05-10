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    Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişört çıkardı

    Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişört çıkardı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" demesinin ardından harekete geçilmişti. Sarı-lacivertliler 5 yıldızlı tişörtü satışa çıkardı.
    • 10.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:34
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    Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluğun kabulünün henüz yanıtlanmaması üzerine son günlerde harekete geçerek karşı bir atak yaptı.

    5 yıldızlı tişört

    Sarı-lacivertliler resmi kulüp mağazasında ilk kez 5 yıldızlı bir ürün çıkardı.

    Tişörtün tanıtımında 5 yıldız detayının yanı sıra "Herkes haddini bilecek" sloganının da yer alması dikkat çekti.

    Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişört çıkardı #1

    Ali Koç ne demişti?

    Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.

    Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişört çıkardı #2


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