Fenerbahçe, 5 yıldızlı tişört çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" demesinin ardından harekete geçilmişti. Sarı-lacivertliler 5 yıldızlı tişörtü satışa çıkardı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluğun kabulünün henüz yanıtlanmaması üzerine son günlerde harekete geçerek karşı bir atak yaptı.

5 yıldızlı tişört

Sarı-lacivertliler resmi kulüp mağazasında ilk kez 5 yıldızlı bir ürün çıkardı.

Tişörtün tanıtımında 5 yıldız detayının yanı sıra "Herkes haddini bilecek" sloganının da yer alması dikkat çekti.

Ali Koç ne demişti?

Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.