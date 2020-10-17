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Fenerbahçe 6 eksikle İzmir'e gitti

Fenerbahçe 6 eksikle İzmir'e gitti

Deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Gökhan Gönül, Rodrigues, Dirar, Perotti, Ömer Faruk ve cezalı Lemos kafileye dahil edilmedi.