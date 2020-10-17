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    Fenerbahçe 6 eksikle İzmir'e gitti

    Deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Gökhan Gönül, Rodrigues, Dirar, Perotti, Ömer Faruk ve cezalı Lemos kafileye dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 17:46
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    Fenerbahçe 6 eksikle İzmir'e gitti

    Süper Lig’in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

    GÖKHAN GÖNÜL DE YOK

    Sarı-lacivertlilerde, Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar, Diego Perotti ve kırmızı kart cezalısı Lemos kafilede yer almadı.

    Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    Fenerbahçe 6 eksikle İzmir e gitti #1

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