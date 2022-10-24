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- Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi
Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.
- 24.10.2022 - 10:38
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:27
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet almayı başaran Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.
Ligde oynadığı 10 maçta 29 gol atarak inanılmaz bir performans gösteren sarı-lacivertliler, savunmada da adeta performansını zirveye çıkardı.
Kanarya, 10 maçta kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde ise kalesini gole kapattı.
6 maçta sadece Karagümrük'ten gol yediler
Kanarya, ligde oynadıkları Kayseri, Alanya, Beşiktaş, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmedi.
Sarı-lacivertliler, 6 maçlık dönemde sadece Karagümrük takımının gol atmasına engel olamadı. Kanarya bu maçta kalesinde tam 4 gol görmüştü. Fenerbahçe, oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.