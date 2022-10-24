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    Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi

    Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi

    Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.
    • 24.10.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:27
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    Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet almayı başaran Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

    Ligde oynadığı 10 maçta 29 gol atarak inanılmaz bir performans gösteren sarı-lacivertliler, savunmada da adeta performansını zirveye çıkardı.

    Kanarya, 10 maçta kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde ise kalesini gole kapattı.

    Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi #1

    6 maçta sadece Karagümrük'ten gol yediler

    Kanarya, ligde oynadıkları Kayseri, Alanya, Beşiktaş, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmedi.

    Sarı-lacivertliler, 6 maçlık dönemde sadece Karagümrük takımının gol atmasına engel olamadı. Kanarya bu maçta kalesinde tam 4 gol görmüştü. Fenerbahçe, oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

    Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi #2


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