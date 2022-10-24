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Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi

Fenerbahçe, 6 maçta sadece 1 maçta gol yedi

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.