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    Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor

    Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor

    Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, 7 yıldır ligde ya da Türkiye Kupası'nda herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.05.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:33
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    Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupalara hasret kaldı. Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’na erkenden veda eden sarı-lacivertliler, son haftaya kadar taşıdığı lig yarışından da istediği sonucu alamadı.

    EN SON ŞAMPİYONLUK 2014’TE

    Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanabilen Fenerbahçe, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir şampiyonluk sevinci yaşatamadı.

    Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2’nin dışında kaldı.

    Söz konusu son 3 yılda rakiplerine derbilerde sağladığı üstünlüğü yitiren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle ses getirse de başarıya ulaşamadı.

    Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor #1

    8 YILDIR TÜRKİYE KUPASI’NI DA ALAMADI

    Fenerbahçe, ligdeki performansını Ziraat Türkiye Kupası’na da yansıttı. Ligde son 7 yılda kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, kupadan ise 8 senedir boynu bükük ayrılıyor.

    Son kupa şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde finalde Trabzonspor’u yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonra bu başarıya da hasret kaldı.

    Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor #2

    ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ 12 YILA ÇIKTI

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hasreti ise 12 sezona çıktı. Sarı-lacivertliler en son 2008-09 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

    Arsenal, Dynamo Kiev ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.

    Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor #3

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