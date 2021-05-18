Fenerbahçe 7 yıldır kupa kazanamıyor

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, 7 yıldır ligde ya da Türkiye Kupası'nda herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupalara hasret kaldı. Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’na erkenden veda eden sarı-lacivertliler, son haftaya kadar taşıdığı lig yarışından da istediği sonucu alamadı.

EN SON ŞAMPİYONLUK 2014’TE

Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanabilen Fenerbahçe, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir şampiyonluk sevinci yaşatamadı.

Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2’nin dışında kaldı.

Söz konusu son 3 yılda rakiplerine derbilerde sağladığı üstünlüğü yitiren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle ses getirse de başarıya ulaşamadı.

8 YILDIR TÜRKİYE KUPASI’NI DA ALAMADI

Fenerbahçe, ligdeki performansını Ziraat Türkiye Kupası’na da yansıttı. Ligde son 7 yılda kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, kupadan ise 8 senedir boynu bükük ayrılıyor.

Son kupa şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde finalde Trabzonspor’u yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonra bu başarıya da hasret kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ 12 YILA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hasreti ise 12 sezona çıktı. Sarı-lacivertliler en son 2008-09 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

Arsenal, Dynamo Kiev ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.