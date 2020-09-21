Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

HATAYSPOR 9 KİŞİ KALDI

19. dakikada ilk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Hataysporlu Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.

56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

İlk haftayı 3 puanla kapatan iki takım, bu sonucun ardından 4'er puana yükseldi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY DEPLASMANINA GİDECEK

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.

Hatayspor ise 26 Eylül Cumartesi saat 16.00 sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAURICIO LEMOS İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

HATAYSPOR'DA ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR

Fenerbahçe'nin baskısının azaldığı bölümde Hatayspor, 10 kişi kaldı. İlk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.

56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.