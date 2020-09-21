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    Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibiyle golsüz berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 21:56
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    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

    Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı #1

    HATAYSPOR 9 KİŞİ KALDI

    19. dakikada ilk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Hataysporlu Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.

    56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

    İlk haftayı 3 puanla kapatan iki takım, bu sonucun ardından 4'er puana yükseldi.

    FENERBAHÇE, GALATASARAY DEPLASMANINA GİDECEK

    Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.

    Hatayspor ise 26 Eylül Cumartesi saat 16.00 sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı #2

    MAURICIO LEMOS İLK KEZ SAHADA

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

    İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

    HATAYSPOR'DA ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR

    Fenerbahçe'nin baskısının azaldığı bölümde Hatayspor, 10 kişi kaldı. İlk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.

    56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor ile berabere kaldı #3

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