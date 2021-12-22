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    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 22:02
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 22:10
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    Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    2 KIRMIZI 2 GOL

    Karagümrük, 31. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti.

    37. dakikada Pelkas'ın şutuna kale çizgisi üstünde elle müdahale eden Burak Bekaroğlu, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

    Penaltı için topun başına gelen Mesut Özil, 40. dakikada skora eşitliği getirdi.

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi #1

    HASRET 3 MAÇA ÇIKTI

    Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 29 yaptı. Fatih Karagümrük ise 26 puana yükseldi.

    Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi #2

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi #3

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi #4

    Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük ile yenişemedi #5

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