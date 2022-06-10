Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'de Atilla Szalai’nin gönderilmesi halinde, yerine Abdülkerim Bardakçı'nın düşünüldüğü iddia edildi. Peki, Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanmaya başladı.

Takımın bütününü korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluğu riske atmamak için güçlü takviyeler yapmak istiyor.

Bu konuda Jorge Jesus'un yönlendirmeleriyle hareket eden yönetim, gitmesi gündemde olan oyuncuların yerine şimdiden yenilerini bakmaya başladı..

Bu kapsamda Kim ve Szalai'nin takımdan ayrılması gündeme gelirken, rota Konyaspor'a çevrildi.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya yönelen Fenerbahçe'nin bu konuda oldukça iddialı olduğu söylenmeye başladı.

Fenerbahçeliler ise detaylara hakim olmak için, "Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?

FANATİK GAZETESİ'NİN HABERİNE GÖRE; Fenerbahçe ’nin savunma için ilk adayının Abdülkerim Bardakçı olduğu öğrenildi. Macar yıldız gibi solak olan, oyun kurulumuna destek veren, sezonu 5 gol, 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor’a ilk teklif yapılacak.

Yeşil-Beyazlılar, daha önce Beşiktaş ’ın da gündeminde olan yıldız futbolcusu için kapıyı 5 milyon Euro’dan (92 milyon 500 bin TL) açıyor.

Fenerbahçe bu rakamı, takas formülüyle aşağı çekmek istiyor. Abdülkerim transferi için Konysapor’a sunulmak üzere bir oyuncu listesi hazırlandığı kaydedildi.

Listede Samatta, Burak Kapacak, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek gibi isimlerin yer alacağı öne sürüldü. Ayrıca Muhammed Gümüşkaya da kiralık olarak gönderilebilir. Takasın yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon Euro da para önermesi bekleniyor.