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    Fenerbahçe - Adana Demirspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 19:40
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

    Fenerbahçe’nin stadında oynanacak ve saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt


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