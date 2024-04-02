Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
İdman bireysel çalışmalarla tamamlandı
Pas çalışmalarının yapıldığı idman 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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