Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı, 10 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.