Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

YARIN HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.