Fenerbahçe - Adana Demirspor - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 1-1 ADANA DEMİRSPOR

24’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Adana Demirspor (Balotelli)

23' Edin Dzeko'nun sağ taç çizgisinden içeri çevirdiği topa Tadic'ten önce savunma dokundu.

22' Fenerbahçe etkili geldi. Sebastian Szymanski'nin son çizgide çevirdiği topa Dzeko gelişine vurdu ama top savunmadan döndü.

17' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

17’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Djiku)

15' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

14' İrfan Can, Yusuf Erdoğan'a orta alanda faul yaptı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

13' Fenerbahçe'de sağ kanattan aldığı topu çok iyi taşıyan İrfan Can Kahveci, yay üzerinden iyi vurdu. Bu şut direk dibinden auta gitti.

12' Yusuf Erdoğan'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

11' Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan, İrfan Can ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi.

9' Hakem Arda Kardeşler, Yusuf Erdoğan'ı ağır hareket ettiği ve oyunu geç başlattığı gerekçesiyle uyardı.

8' Zajc'ın uzun pasında son çizgiye inen Mert Müldür, topu içeri çevirdi. Adana Demirspor savunması araya girdi.

7' Dusan Tadic iki rakibinden sıyrılıp yay üzerine iyi bir orta kesti ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.

5' Fenerbahçe yine etkili geldi. Dzeko'nun pasında topla buluşan Szymanski vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Dönen topa Tadic vurdu ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

3' Fenerbahçe, Szyamanski ile direğe takıldı. Zajc'ın pasıyla karşı karşıya kalan Szymanski'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.

2' Dusan Tadic'in sol kanattan arka direğe çevirdiği top herkesi aştı. Adana Demirspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Adana Demirspor: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli