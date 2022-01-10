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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 09:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe’nin stadında oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke; Ferdi, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Sosa, Zajc; İrfan, Mesut, Valencia
Adana Demirspor: Muriqi; Svensson, Tayyib, Samet, Kaan; Stambouli, Belhanda; Castro, Yunus, Vargas; Assombalonga