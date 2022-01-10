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    Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:01
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    Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

    Fenerbahçe’nin stadında oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke; Ferdi, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Sosa, Zajc; İrfan, Mesut, Valencia

    Adana Demirspor: Muriqi; Svensson, Tayyib, Samet, Kaan; Stambouli, Belhanda; Castro, Yunus, Vargas; Assombalonga


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