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Fenerbahçe, Adana Demirspor'a mağlup oldu
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 21:53
- Güncelleme : 10.01.2022 - 21:58
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.
FENER ÖNE GEÇSE DE KORUYAMADI
Fenerbahçe, 29. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 34. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı.
Konuk ekip, ikinci yarının 35. saniyesinde Younes Belhanda ile öne geçti.
Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 20 maç sonra kaybeden Fenerbahçe, 32 puanda kaldı. Sarı lacivertliler, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.
YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'ye karşı 9 maçlık yenilgi serisine son veren Adana Demirspor, puanını 33'e yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.