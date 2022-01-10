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    Fenerbahçe, Adana Demirspor'a mağlup oldu

    Fenerbahçe, Adana Demirspor'a mağlup oldu

    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 21:58
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    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

    Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor a mağlup oldu #1

    FENER ÖNE GEÇSE DE KORUYAMADI

    Fenerbahçe, 29. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 34. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı.

    Konuk ekip, ikinci yarının 35. saniyesinde Younes Belhanda ile öne geçti.

    Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 20 maç sonra kaybeden Fenerbahçe, 32 puanda kaldı. Sarı lacivertliler, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor a mağlup oldu #2

    YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ

    Fenerbahçe'ye karşı 9 maçlık yenilgi serisine son veren Adana Demirspor, puanını 33'e yükseltti.

    Fenerbahçe, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor a mağlup oldu #3

    Fenerbahçe, Adana Demirspor a mağlup oldu #4


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