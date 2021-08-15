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    Fenerbahçe Adana Demirspor'u tek golle geçti

    Fenerbahçe Adana Demirspor'u tek golle geçti

    Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golüyle maçı 1-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 23:43
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    Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'a konuk oldu.

    İlk yarıda iki takım da istekli oynarken, rakip kalede önemli poziyonlar gerçekleşti.

    İki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle sona erdi.

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    FENERBAHÇE MESUT'LA KAZANDI

    İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 46. dakikada geliştirdiği atakta Mesut Özil'le 1-0 öne geçti.

    Golden sonra Adana Demirspor, pozisyonlar bulsa da gole çevirmekte başarılı olamadı.

    Mücadele Mesut Özil'in golüyle 1-0 sona erdi ve Fenerbahçe ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

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