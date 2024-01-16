Fenerbahçe, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA
Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman, taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesi, yarın saat 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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