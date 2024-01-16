Fenerbahçe, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Adanaspor ile sahasında oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla noktaladı.

AA

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman, taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesi, yarın saat 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)