DHA
Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor’a 3-2 yenilen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana kentine geldi.
Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Büyük coşkuyla karşılandı
Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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