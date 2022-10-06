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    Fenerbahçe - AEK Larnaca Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde evinde AEK Larnaca'yı konuk edecek.Mücadelenin detayları merak konusu oldu.İşte maçın merak edilenleri..
    • 06.10.2022 - 10:27
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    Fenerbahçe - AEK Larnaca Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. maçında bugün sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

    Temsilcimizin 4 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta AEK Larnaca 3 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.Fenerbahçe averaj farkıyla Rennes'in gerisinde yer alıyor.

    Jorge Jesus ve öğrencileri bugün oynanacak maçta taraftarınında desteğiyle üç puanı almak istiyor.

    Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.Sarı lacivertliler çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    AEK Larnaca ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı..

    Fenerbahçe - AEK Larnaca Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat kaçta?

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.


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