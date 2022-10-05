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    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe gruptaki 3. maçında AEK Larnaca ile mücadele edecek.İşte maçı detayları..
    • 05.10.2022 - 09:12
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    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. maçında sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe grupta oynadığı iki maçta 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer alıyor.Fenerbahçe ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

    AEK Larnaca ise iki maçta 3 puan toplayarak grupta Fenerbahçe'nin ardından içinci sırada yer alıyor.

    Jorge Jesus yönetiminde güzel bir futbol oynayan Fenerbahçe taraftarı önünde bu maçı kazanarak grupta lider olmak istiyor.

    Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasında oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.İşte kritik maç hakkında merak edilenler..

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman?

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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