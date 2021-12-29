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- Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 14:46
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında, TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.
Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.
Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, , şifresiz mi? İşte Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.
İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Crespo, Mert Hakan, Burak, İrfan Can, Pelkas, Serdar
Afyonspor: Anıl, Alper, Emre, Nazmi, Erdinç, Doğan, Doğukan, Erhan, Fatih, Celal, Cihan