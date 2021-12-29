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Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afjet Afyonspor ile karşılacak. Peki Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?