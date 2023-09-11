Fenerbahçe, Al Musrati için harekete geçti Fenerbahçe'de gündem 6 numara. Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a davet etti.

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Yaz transfer döneminde aldığı isimlerle geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara transferinde de mutlu sona çok yakın...

UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı. Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek.

Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto, sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.

15 milyon euro istiyorlar ama...

Sarı-lacivertliler bu transfer için 8 milyon euro bütçe ayırırken, Portekiz ekibi 15 milyon eurodan kapıyı açtı.

Öte yandan Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euroluk cezaya çarptırılması bu transferin gerçekleşmesi için en büyük neden. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor. Fenerbahçe de bu durumu bilerek, bonservisi en az maliyetle halledecek.

Al Musrati kimdir?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.